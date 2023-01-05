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Sinan Ateş cinayetinde 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

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#ANKARA#Sinan Ateş#Cinayet
Sinan Ateş cinayetinde 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 17:36

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

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Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü daha adliyeye sevk edildi. 3'ü İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

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#ANKARA#Sinan Ateş#Cinayet

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