Sinan Ateş cinayetinde 3 kritik tutuklama

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt ise yaralanmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, A.A. ve Ç.Z. isimli iki şüpheli tutuklanmıştı. İkilinin verdiği bilgilerin yanı sıra, ‘tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten sonra götürüleceği adresin tespit edilmesi’ üzerine savcılık, dosyanın kritik isimleri olan ve daha önce adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel için yeniden gözaltı kararı verdi. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep’in bir dönem avukatlığını yapan şüpheli avukat Serdar Öktem de gözaltına alındı.

FAİLLERİ OLMA İHTİMALİ

Demirbaş ve Yüksel’in yeniden gözaltı alınmalarında cinayetin asli failleri olabilecekleri iddiasının da etkili olduğu öğrenildi. Demirbaş ve Yüksel önceki gün adliyeye sevk edildi. İki şüpheli “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı. Dün akşam adliyeye sevk edilen avukat Serdar Öktem de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu. Demirbaş’ın ifadesinde suçlamaları reddettiği ve “MHP üyesi değilim. Bir milletvekilinin evinde yakalandığım iddiası doğru değildir” dediği belirtildi.