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Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı... Tutuklu sayısı 13'e yükselmiş oldu

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#Sinan Ateş#Cinayet#Tutuklama
Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı... Tutuklu sayısı 13e yükselmiş oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 20:06

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmiş oldu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “30.12.2022 tarihinde Ankara ili Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak üzerinde Sinan Ateş'in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 07.01.2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adli işlemleri biten 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorguları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda 3 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmalarına, 2 şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

 

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#Sinan Ateş#Cinayet#Tutuklama

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