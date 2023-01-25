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Sinan Ateş cinayetinde 2 şüpheli daha tutuklandı

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#Sinan Ateş#Cinayet#Soruşturma
Sinan Ateş cinayetinde 2 şüpheli daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

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Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara’da 30 Aralık’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Selman Bozkurt yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve Ç.Z. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Savcılık sorgusunun ardından iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece dosyadaki şüpheli tutuklu sayısı 15’e yükselirken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

 

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#Sinan Ateş#Cinayet#Soruşturma

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