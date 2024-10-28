×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sinan Ateş cinayeti davasında telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılmıştı! 2 sanık, 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Ateş#Sinan Ateş Cinayeti#Dava
Sinan Ateş cinayeti davasında telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılmıştı 2 sanık, 6 Şubatta hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 14:53

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal'ın duruşması, 6 Şubat 2025'te görülecek.

Haberin Devamı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal, 6 Şubat 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal'ın tahliye talebini, mevcut delil durumuna göre sanık yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların mevcudiyeti, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin bulunması sebebiyle reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanık Serdar Öktem'in ise yurt dışı yasağı olarak uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada karar duruşması 2 Ekim'de yapılırken sanıklar avukat Serdar Öktem ve dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım', Aykal hakkında ayrıca 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinan Ateş#Sinan Ateş Cinayeti#Dava

BAKMADAN GEÇME!