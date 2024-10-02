Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 22 sanıklı davaya devam edildi.

Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.



Suat Kurt’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Doğukan Çep, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Tolgahan Demirbaş’a ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

BEŞ BERAAT, BİR TAHLİYE

Sanıklardan Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın beraatine, Caner Güney'in tahliyesine karar verildi.

Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

SİNAN ATEŞ'İN ABLASINA YUMRUKLU SALDIRI

Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.

Kılıç, güvenlik güçleri tarafından göz altına alınırken, saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a, sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş, yaşananlara tepki göstererek, "Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" ifadesini kullandı.



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Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:

"Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum."