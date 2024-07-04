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Sinan Ateş cinayeti davasında 4. duruşma günü: Mahkeme başkanından Doğukan Çep'e uyarı

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#Sinan Ateş#Cinayet#Dava
Sinan Ateş cinayeti davasında 4. duruşma günü: Mahkeme başkanından Doğukan Çepe uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 09:41

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın dördüncü celsesi başladı. Mahkeme başkanı, sanık Doğukan Çep'in, dünkü duruşmada tuvalet ihtiyacı için salondan çıkarıldığı sırada müşteki tarafına dönerek tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığının tespit edildiğini bildirerek, Çep'i uyardı.

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Meryem Gül Çiftci Binici de duruşmayı takip ediyor.

Pazartesi günü başlayan duruşmada dün itibarıyla sanık savunmaları tamamlandı, ardından avukatların beyanlarına geçildi. Dünkü celsede 19 sanık avukatının beyanı dinlenirken, bugünkü duruşmada avukat beyanlarının alınmasına devam edilecek. Sonrasında ise müşteki Ayşe Ateş'in dinlenmesi bekleniyor.

SANIK ÇEP'E UYARI

Mahkeme başkanı, dünkü duruşmada sanıklardan Doğukan Çep'in tuvalet ihtiyacı için salondan çıkarıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicilere dönerek tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığının üye hakim tarafından görüldüğünü ve kendisine durumun aktarıldığını bildirerek, Çep'i uyardı.

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Mahkeme başkanının, "Doğukan anladın mı?" diye sorduğu Çep, konuşmak için söz istedi ancak buna izin verilmedi. Duruşma, avukat beyanıyla devam ediyor.

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#Sinan Ateş#Cinayet#Dava

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