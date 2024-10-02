Sinan Ateş cinayeti davası: Tutuklu polisler savunma yaptı

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Duruşmaya, tarafların yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izleyici olarak katıldı.

ADRES İDDİASINI REDDETTİ

Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada 9 ay görev yaptıktan sonra, cinayettin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş’a, Ateş’in adres bilgilerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yaptı. Aykal’ın, Sinan Ateş’i kastederek, “Reis önceki GB’ye çıkıyor bu numara” yanıtını verdiği, Demirbaş’ın da “Aynen reis, onun ipini çekmişler” karşılığını verdiği iddia edilmişti. Aykal savunmasında iddiaları reddetti, Demirbaş ile yaptığı iki telefon görüşmesine ilişkin, “Görüşmenin birinden Tolga Demirbaş, ‘Trafik’te tanıdık var mı’ diye sordu. Ben de olmadığını söyledim. Şahsın, benimle telefon görüşmesi olduğu saatlerde Emniyet Müdürü ile facetime üzerinden görüşmesi mevcuttur. İkinci görüşmede ‘iki arkadaşımın silah ruhsatı için yardımcı olabilir misin’ demiştir” iddiasında bulundu.

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AMİRLER VE SAVCI BİLİYORDU

Aykal, kendisiyle yaptığı görüşmeden 27 gün sonra Suat Yılmazzobu’nun Sinan Ateş’e ait bilgileri Demirbaş’la paylaştığının dosyaya yansıdığını savunarak, “Tolga Demirbaş’ın muhtelif tarihlerde başkaca kamu görevlilerden bilgi aldığı görülmektedir” diye konuştu.

Aykal, cinayetten hemen sonra Tolgahan Demirbaş’ı aramasına ilişkin de “Meydana gelen olayla ilgili olarak istihbari çalışma kapsamındadır. Maktulün, Ülkü Ocakları ile tanıdığım Tolga Demirbaş bilgisi olup olmayacağını öğrenme amaçlı yapılmıştır. İdari amirlerimin hepsine bildirdim ben bu adamla (Tolgahan Demirbaş) tanışıyorum diye. Bundan savcıların da haberi vardır. Bugün çıksın bilgimiz yok desinler” dedi.

ÖZEL HAREKÂTTAN ATILDI

Aykal’ın savunmasının ardından sanık avukatların beyanları alınmaya başlandı. Azmettirici olmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş’ın avukatı, müvekkilinin cinayeti azmettirdiği iddiasını yalanladı. Tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan Ankara’ya getiren polislerden Mert Aşkın Gelenbey’in avukatı da savunmasında, müvekkili hakkındaki suçlamayı reddederek, “müvekkil özel harekât branşından çıkarılmıştır” bilgisini paylaştı.

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Mahkeme, gazetecileri tehdit eden Eray Özyağcı hakkında suç duyurusunda bulunmayı da kararlaştırdı.