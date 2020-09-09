Sinan Adıyaman kimdir? TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman nereli?
Sinan Adıyaman, ekran başındaki pek çok kişinin biyografisini araştırdığı isim olmaya başladı. Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi alanında uzmanlığı bulunan Sinan Adıyaman, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peki TTB Başkanı Sinan Adıyaman kimdir? İşte, Prof. Dr. Sinan Adıyaman hakkında merak edilen bazı bilgiler
Sinan Adıyaman, 18 Eylül 1960 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Sinan Adıyaman, aynı üniversitede Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El cerrahisi Bilim Dalı alanında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Sinan Adıyaman'ın sonraki kariyeri ve akademik çalışmaları şu şekilde;
Doçentlik: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı- 1994
Profesörlük: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı- 2000
Halen: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrhasisi Bilim Dalı
Mesleki Üyelikler:
- Türk Tabipler Birliği (2019-Halen, Merkez Konseyi Başkanı)
- Turk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
- Turk El ve Üst Ekstremite cerrahisi Derneği
- Turk Omuz ve Dirsek cerrahisi Derneği
- Turk Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon derneği
- Federation Europian Societies For The Surgery of the Hand(FESSH)
Bilimsel Çalışmalar (SCI- SCI-E):
- Tatlican, S., Yamangokturk, B., Eren, C., Eskioglu, F., & Adiyaman, S. (2009). Comparison of phenol applications of different durations for the cauterization of the germinal matrix: an efficacy and safety study. Acta Orthop Traumatol Turc, 43(4), 298-302.
- Köse, K. Ç., Tezen, E., Cebesoy, O., Karadeniz, E., Guner, D., Adiyaman, S., & Demirtas, M. (2008). Mini-open versus all-arthroscopic rotator cuff repair: comparison of the operative costs and the clinical outcomes. Advances in therapy, 25(3), 249-259.
- Köse, K. Ç., Bilgin, S., Cebesoy, O., Altinel, L., Akan, B., Guner, D., ... & Demirtas, M. (2007). Clinical results versus subjective improvement with anterior transposition in cubital tunnel syndrome. Advances in therapy, 24(5), 996-1005.
- Bilgin, S. S., Kose, K. C., Demirtas, A. M., & Adiyaman, S. (2004). Necessity of inspection of superficial palmar arch by blunt dissection from exit portal in endoscopic carpal tunnel release. Plastic and reconstructive surgery, 114(2), 602-603. Can simple release relieve symptoms of carpal tunnel syndrome caused by a persistent median artery? Clinical experience
- Bilgin, S. S., Olcay, S. E., Derincek, A., Adiyaman, S., & Demirtas, A. M. (2004). Can simple release relieve symptoms of carpal tunnel syndrome caused by a persistent median artery?. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 124(3), 154-156.
- Bilgin, S. S., Köse, K. C., Adiyaman, S., & Demirtaş, M. (2004). Early functional results of arthroscopic surgery for ankle lesions. Acta orthopaedica et traumatologica turcica, 38(1), 23-29.
- İkincioğulları, A., Doğu, F., Ciftci, E., Ünal, E., Ertem, M., Reisli, I., ... & Babacan, E. (2002). An intensive approach to the treatment of disseminated BCG infection in a SCID patient. Bone marrow transplantation, 30(1), 45-47.
- Küçükdeveci, A., Yavuzer, G., Kutlay, S., Sezer, A., ErgoÈnen, T., Demirtas, M., ... & Arasil, T. (1995). Results of rehabilitation following surgical hand reconstruction in rheumatoid arthritis. J Phys Med Rehab, 19, 62-68.
- Binnet, M. S., Chakirgil, G. S., Adiyaman, S., & Ates, Y. (1992). The relationship between the treatment of congenital dislocation of the hip and avascular necrosis. Orthopedics, 15(1), 73-81.
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