Sinan Adıyaman kimdir? TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman nereli?

Sinan Adıyaman, 18 Eylül 1960 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Sinan Adıyaman, aynı üniversitede Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El cerrahisi Bilim Dalı alanında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Sinan Adıyaman'ın sonraki kariyeri ve akademik çalışmaları şu şekilde;

Doçentlik: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı- 1994

Profesörlük: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı- 2000

Halen: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrhasisi Bilim Dalı

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği (2019-Halen, Merkez Konseyi Başkanı)

Turk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Turk El ve Üst Ekstremite cerrahisi Derneği

Turk Omuz ve Dirsek cerrahisi Derneği

Turk Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon derneği

Federation Europian Societies For The Surgery of the Hand(FESSH)

Bilimsel Çalışmalar (SCI- SCI-E):