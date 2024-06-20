Şimşek'le ekonomi programı görüşmeyeceğiz

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Özel programda özetle şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek’le ekonomi programı çalışmayacağız. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede Şimşek ile görüşme fikri kendisinden çıktı. Emekli maaşları asgari ücrete çıkarılmalı, asgari ücrete de enflasyon farkı verilmeli. Bunun için para lazım. Ancak krizin faturasını bu kişilerden çıkaramazsınız. Bunun için de bu vergi sisteminin değişmesi gerektiğini söyledim. Kendisi de ‘Mehmet Şimşek gelsin, onunla görüşün’ dedi. Bizim kemer sıkma politikasına destek vermemiz söz konusu olamaz. Krizin çözümü garibanın kemer sıkması değil vergi vermesi gerekenlerden vergi almak ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak.

'SUÇ ORTAĞI' AÇIKLAMASI

Geçen ittifak olur musunuz sorularının ardından ‘Suç ortağını bize ittirip nereye kaçıyor’ dedim. Ülkeyi bu hale onlar getirdi. Düzelteceğiz diye oy aldılar ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz. Ben AK Parti’nin 22 yıllık tahribatını yükleneceğim, sırtlanacağım, Devlet Bey de bir kenara geçecek ‘Artık bunlar iktidar ben muhalefetim’ diyecek. Yok öyle yağma. Onlar muhalefete birlikte gidecekler. Ben AK Parti’nin 22 yıllık yükünü sırtlanacak işin içine girmem ama AK Parti bana bugünlerde 10 bin TL olan emekli maaşına zam yapamam para yok diyorsa gel parayı buradan buluruz diyorum.”