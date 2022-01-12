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Simone Kaslowski kimdir? TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski hakkında bilgiler

#Simone Kaslowski#Kaslowski#Kaslowski Kimdir
Simone Kaslowski kimdir TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski hakkında bilgiler

Simone Kaslowski, TUSİAD Başkanlığı görevi dolayısıyla biyografisi ile araştırılan isim olmaya başlandı. İtalyan asıllı iş adamı Simone Kaslowski, Hollanda ve İsviçre'de merkezleri bulunan Türkiye tabanlı bir şirketin de sahibidir. Peki, merak edilen isim Simone Kaslowski kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. Genel Kurulu'nda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Bu gelişmenin ardından 'Simone Kaslowski kimdir?' sorusu yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. İşte, TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski hakkında detaylar...

TUSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR?

Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torine kentinde dünyaya geldi. Babası Aldo Kaslowski, annesi Guia Kaslowski'dir. Organik Kimya'nın Genel Müdürü Stefano Kaslowski kardeşi. İstanbul'da Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında başladığı Worcester, Massachusetts'te bulunan Clark University Worcester Bachelor of Arts'tan 1984 yılında mezun oldu.

Simone Kaslowski, babasının 1965 yılında kurduğu Organik Kimya'nın 1985 yılında Organik Kimya ürünleri için ihracat pazarları geliştirmeye başladı. Simone Kaslowski, Türkiye'deki tekstil boyaları satışının gelişiminden sorumluydu. 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümünün yöneticiliğini yaptı, yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. Üretim kapasitesi 3 katına çıkardı ve 1995 yılında şirketin CEO'su oldu.

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1989-1992 yılları arasında, %50-50 İtalyan ortaklığı ile tekstil sektörüne dönük nitelikli kimyasallar üreten bir şirketi kurdu ve yönetti.

Organik Kimya şirketinin, Rotterdam, Hollanda, Lugano, İsviçre ve İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında fabrikaları ve büyük ölçekte faaliyet gösteren distribütör faaliyetleri ilaveten devam eden büyük projeleri ile büyümesini sağladı. Halen 2002'den beri İstanbul'da bulunan İtalyan Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesi, 2012'den beri Dünya Başkanlık Örgütleri (WPO), TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 2016 yılında TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TÜSİAD'ın 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 47. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD başkanı olarak Erol Bilecik seçilirken, Simone Kaslowski Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri olarak Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Simone Kaslowski, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe biliyor. Simone Kaslowski, evlidir ve 2002, 1994 ve 1991 doğumlu 3 çocuğu var.

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