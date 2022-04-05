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Simitçilerin 'bölge' kavgası! Kafasına vurdu, tepsisini dağıttı

#İstanbul#Fatih#Simitçi

İstanbul Fatih'te handa iki simitçi arasında kavga yaşandı. Simitçi, satış bölgesine girdiği için diğer simitçiye saldırdı ve tepsisini dağıttı.

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Tahtakale’deki handa geçen hafta sabah saatlerinde simitçi, başka bir simitçinin kendi bölgesine gelerek simit sattığını gördü. Kendi tablasını bırakan simitçi, bölgesine giren diğer simitçiyi art arda kafasına vurarak darbetti. Simitleri yere dökülen simitçi ise kendini korumaya çalıştı. Araya esnafın girmesiyle simitçiler ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Simitçilerin bölge kavgası Kafasına vurdu, tepsisini dağıttı

Esnaf Ali İmrakçı, "Biri aşağıdan diğeri de yukarıdan geliyordu. Herkes rızkını, ekmeğini yer dediler birbirlerine. O anda ağız dalaşı oldu, birbirlerine girdiler. Buraya sürekli gelen simitçiler, bölge kavgasına tutuştular. Esnaf sonra ayırdı" diye konuştu. 

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Simitçilerin bölge kavgası Kafasına vurdu, tepsisini dağıttı

 

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#İstanbul#Fatih#Simitçi

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