Simit tezgahları yeniden tasarlandı

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İstanbul’un tarihi, turistik meydanları ile işlek caddelerinin sembollerinden olan seyyar simit, kestane ve mısır arabaları yeniden tasarlandı. Yeni seyyar satış ünitelerinin ilk örnekleri, cuma gününden itibaren Beşiktaş Meydanı’nda görücüye çıkacak.

9 FARKLI KONSEPTTEN OLUŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmayla, özellikle tarihi meydanlarda ve Boğaz kıyısının değişmez seyyar satış üniteleri, daha yenilikçi ve estetik bir görünüme kavuşacak. Tasarımlar, kemerli, neşeli modern ve totem modellerden oluşan arabaların her biri, simitçi, mısırcı ve kestaneci kullanımları için 9 farklı konseptten oluşacak.

GÖRÜCÜYE ÇIKACAKLAR

Yeni satış ünitelerinin tamamında enerji verimliliği açısından güneş paneli kullanıldı. Kullanılan malzeme sayesinde, kullanıcılara kolay temizleme imkanı da sunuyor. Ünitelerde, soğuk kış şartları için örtü sistemi ve kullanıcıların yerle temasını kesmek için platform tasarlandı. İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanan ve meydanların dokusu dikkate alınarak geliştirilen yeni seyyar satış ünitelerinin ilk örnekleri, Beşiktaş Meydanı’nda görücüye çıkacak.