×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şimdiye kadar kayıt altına alınmamıştı: Erzincan'da bir vatandaş doğa yürüyüşünde karşılaştı

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Yılan#Mahmuzlu Yılan
Şimdiye kadar kayıt altına alınmamıştı: Erzincanda bir vatandaş doğa yürüyüşünde karşılaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 09:37

Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğa yürüyüşü yapan fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç, yürüyüş sırasında karşılaştığı bir yılanı görüntüledi. Karakoç, çektiği fotoğrafları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Evren Buğa ile paylaştı.

Haberin Devamı

Görüntüleri inceleyen zooloji uzmanı Dr. Evren Buğa, yılanın Türkiye’de farklı bölgelerde gözlemlenen ancak Erzincan’da ilk kez tespit edilen boagiller (Boidae) familyasına ait mahmuzlu yılan (Eryx jaculus) olduğunu belirtti. Dr. Buğa, bu yılan türünün baş ve kuyruk kısımlarının benzer görünümde olması nedeniyle halk arasında "çift başlı yılan" olarak da bilindiğini ifade etti.

Şimdiye kadar kayıt altına alınmamıştı: Erzincanda bir vatandaş doğa yürüyüşünde karşılaştı

Mahmuzlu yılanın zehirli olmadığını, nadiren ısırma davranışı gösterdiğini ve avını boğarak etkisiz hale getirdiğini aktaran Dr. Buğa, bu türün insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

Şimdiye kadar kayıt altına alınmamıştı: Erzincanda bir vatandaş doğa yürüyüşünde karşılaştı

Haberin Devamı

"ÖNEMLİ BİR GÖZLEM"

Dr. Buğa, Türkiye’de birçok ilde rastlanılan bu yılan türünün Erzincan’da şimdiye kadar kayıt altına alınmadığını, dolayısıyla bölge için önemli bir biyolojik gözlem olduğunu belirtti. Ayrıca bu yıl, yaban hayvanları ile insan karşılaşmalarında önceki yıllara göre artış yaşandığını, bunun da kış aylarının uzun ve sert geçmesinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Son olarak, özellikle kent merkezlerinde karşılaşılan yılanların çoğunlukla zehirsiz ve insanlar için zararsız türler olduğunu belirterek, bu canlılara karşı dikkatli ancak panik yapmadan yaklaşılması gerektiği ve yetkili birimlere haber verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan#Yılan#Mahmuzlu Yılan

BAKMADAN GEÇME!