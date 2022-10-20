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Şimdilik kurtuldular! Dur avcı

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#Yabankeçisi#Konya#Avcı
Şimdilik kurtuldular Dur avcı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Konya 3. İdare Mahkemesi, av turizmi kapsamında Konya ve Karaman’da 4 adet Anadolu yabankoyunu ile 3 adet yabankeçisi için açılan av ihaleleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Böylece avlanması planlanan yabankoyunları ile yabankeçileri şimdilik kurtuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, eylül ayında av turizmi kapsamında Konya ve Karaman’da bulunan 4 adet Anadolu yabankoyunu ile 3 adet yabankeçisinin av ihalelerinin 17 Ekim’de 7 parti halinde yapılacağını duyurdu. Hayvanları Koruma Derneği adına avukat Ayşegül Başkoçak Çiftci aracılığıyla söz konusu av ihaleleri hakkında 1 Ekim’de Konya 3. İdare Mahkemesi’nde iki ayrı dava açıldı.

Şimdilik kurtuldular Dur avcı

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Dava dilekçelerinde, av ihalelerinin Hayvanları Koruma Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, Anadolu yabankoyununun yalnızca Türkiye’ye ait bir tür olduğu, yabankeçisinin ise Avrupa’da nesli tehlike altında sayılan bir tür olduğu belirtilerek, ihalelerin iptali ve yürütülmenin durdurulması istendi. Mahkeme 10 Ekim’de aldığı ara kararlarla av ihaleleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Avukat Çiftci, “Mahkemenin av ihalelerini iptal edeceğini düşünüyoruz” dedi.

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#Yabankeçisi#Konya#Avcı

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