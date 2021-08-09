Şimdi yaraları sarma zamanı

Bölgede her gün afetzedelerin ihtiyaçları için sahada olan ve ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat’ın Yukarı Işıklar, Dikmen, Bucakşehler ve Oymapınar mahallelerinde yangından zarar gören esnaf ve halkı ziyaret etti. Devlet olarak vatandaşın her türlü zararını karşılamak için tüm kurumların sahada aktif olarak görev yaptığını belirten Vali Yazıcı, devlet-millet el ele yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

SICAK YEMEK VE KONTEYNER EV

Vali Yazıcı, hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini, en kısa sürede yanan evlerin yerine yenilerinin yapımına başlanacağını vurguladı. KYK yurtlarını da acil konaklama ihtiyacı olanlar için açtıklarını belirten Yazıcı, “Belirli noktalarda Kızılay’ımızın çadırları kuruldu, her öğün 17 bin 55 kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor. Yeni evleri yapılana kadar vatandaşlarımızın diledikleri yere konteyner ev yerleştiriyoruz ya da kira yardımı yapıyoruz. 146 konteyner evimizin ve yanan ahırlar yerine 140 çadırın kurulumu tamamlandı, vatandaşlarımıza teslimi sağlandı” dedi.

KAPLUMBAĞA DA İYİLEŞTİRİLDİ KEÇİ DE

Hayvanlar için Manavgat ilçe merkezinde ve Marmaris’te sahra hastaneleri kuruldu. Yangında zarar gören karga, koyun, buzağı, eşek, baykuş, kaplumbağa, tavuk, kedi ve köpekler bu hastanede tedaviye alındı. Gönüllü veteriner hekimler tarafından yapılan tedavilerde hayvanlara birer de isim verildi. Gebe hayvanlar için ultrason cihazı, kan tetkikleri için laboratuvar ve mama deposu, yine alan içerisinde çadırlarda yer alıyor.

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