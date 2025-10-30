Şimdi onlar çocuklara umut oluyor... 3 vefalı yürek

Haberin Devamı

İbrahim Kişmir, Veysel Doğan ve ondan 1 yaş küçük kardeşi Roni Doğan 1999 yılında kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Batman Öğrenim Birimi’ne 2005 yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisiyken gitmeye başladı. Her biri dezavantajlı şartlara sahip okullarda okuyordu, hayatlarında bilgisayar görmemişti. Sosyal çevreleri ve kurdukları arkadaşlıklar onları kötü alışkanlıklara sürükleyebilirdi. Yolları TEGV’le kesişen 3 çocuk bilgisayarla tanıştıkları, halk oyunları ve tiyatro öğrendikleri, okuma alışkanlığı kazandıkları bu eğitim yuvasından bir daha hiç kopamadı. Üniversite eğitimi için farklı illere gitseler de sonunda yine aynı yere döndüler. Küçük öğrenciler olarak sıralarında oturdukları öğrenim biriminde şimdi üçü de çocuklara gönüllü eğitmenlik yapıyor.

‘KURTARICI MELEĞİM OLDU’

TEGV’e girdiği anda hayatının değiştirğini belirten İbrahim Kişmir, “Gördüğüm samimiyet ve abi abla ilişkisinden dolayı buraya hergün koşa koşa gelmeye, tüm eğitimlere katılmaya başladım. Kendimi daha mutlu ve huzurlu hissediyordum. Batman Üniversitesi Makine Teknikerliği’ni bitirsem de 2017’den beri ekmeğimi bu sayede kazanıyorum. Küçükken TEGV’e gitmemiş olsaydım hayatım bambaşka olacaktı. TEGV benim kurtarıcı meleğim oldu diyebilirim. Öğrenim birimine çocukluğumdaki gibi şimdi yine koşarak gidiyorum. En büyük kazanımlarımdan biri de Roni ve Veysel’le çocukluğumuzdan bu yana kurduğumuz arkadaşlık oldu. Bizler de birer TEGV çocuğu olduğumuz için bugün gönüllü olarak çocuklarla konuştuğumuzda onların ihtiyaçlarını duygularını çok iyi anlıyoruz ve bir çocuğun ne beklediğini çok rahat görebiliyoruz. Bazen onlara bakıp birbirimize ‘Bu çocuğun huyları aynı sana benziyor’ diyebiliyoruz. Çocuğum Mirza Samet anaokulu çağına geldi. İki yıldır onu da TEGV’e götürüyorum. Kendi çocukluğumun geçtiği yerde çocuğumu da görmek çok güzel” dedi.

‘NE ALDIYSAK GERİ VERİYORUZ’

Veysel ve kardeşi Roni Doğan TEGV’in Batman’daki ilk gönüllülerinden olan ağabeyleri Erdal sayesinde ilkokuldayken öğrenim birimine gitmeye başladı. Onlar da birçok çocuk gibi bilgisayarla ilk kez burada tanıştı, İstanbul’u ilk kez bu sayede gördü. Şimdi kendi çocukluğunun geçtiği odalarda çocuklarla yakından ilgilenen Veysel Doğan, “İlk gittiğim günü hatırlıyorum, rengarenk bir ortam vardı. Burada sürekli eğlenerek yeni şeyler öğrendiğim güzel bir çocukluk geçirdim. Bizimle ilgilenen her sıkıntımıza çözüm olan bizden sevgisini esirgemeyerek sıcak bir aile ortamı sunan birim sorumlumuz Dilber Abla’nın üzerimizdeki emeği çok. Bugün 3 boyutlu kalemi eline alan çocuk ne hissediyorsa ben de ilk defa bilgisayar gördüğümde benzer şeyler hissetmiştim. Onlara sık sık anılarımdan bahsediyorum. TEGV’den ne aldıysak şimdi çocuklara vermek ve daha iyi bir gelecekleri olması için gönüllü olarak çabalıyoruz” diye konuştu.

‘SOKAĞIN TEHLİKELERİNDEN KORUNDUK’

Roni Doğan ise “TEGV, bizi sokağın tüm tehlikelerinden korudu. Kendine güvenen, sevgi dolu ve sosyal sorumluluk bilincinde bireyler olmamızı sağladı. Bizler birlik ve beraberliğimizi, mutlu bir çocukluk geçirmemizi bu kuruma borçluyuz. Küçükken koşarak gittiğimiz birimde hâlâ aynı neşe içinde bir aradayız. Bu sevgi bağı, bir aile olmamıza vesile oldu. Şu anda çocuklarımız da bu ailenin bir parçası” ifadelerini kullandı.