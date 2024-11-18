Şimdi oldu Mr. Dossi

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı’nda DJ kabini, sis makineleri, hoparlörler, ışık, konfeti, lazer ve havai fişekler kullanarak klip çeken ‘Mr. Dosso Dossi’ lakaplı işinsanı Hikmet Eraslan, bu sefer de yine UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Adıyaman Nemrut Ören Yeri’nde ‘Bizim hayatımız’ başlığıyla klip çekti.

BAKANLIK TAKİP ETTİ

Eraslan, bu klibinde ne sis makinesi ne hoparlör ne konfeti ne de havai fişekler kullandı. Çünkü Adıyaman Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü çekimleri anbean takip etti. Klipte sadece, görsel amaçlı enerji verilmesine dahi izin verilmeyen bir DJ kabini kullanıldı. Çekimler boyunca görevli kamu personeli, ören yerinden bir an bile ayrılmadı. Dron kullanılarak yapılan kayıtlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylandıktan sonrası yayınlanabildi. Klip ekibinin birçok isteği geri çevrildi.





NE OLMUŞTU

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‘Mr. Dosso Dossi’ takma isimli işinsanı Hikmet Eraslan, doğum yeri olan Ağrı Doğubeyazıt’taki tarihi İshak Paşa Sarayı’nda DJ kabini, sis makineleri ve hoparlörler kurarak; lazer ışıklı, havai fişekli, konfetili klip çekmiş, 2 dakika 29 saniyelik klipteki görüntüler manevi değerlere saygısızlık yapıldığı ve tarihi yapının zarar gördüğüne ilişkin tartışmaları başlatmıştı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yakup Karataş “İçeride havai fişek patlatıldığını düşünmek bile istemiyorum. Fotoğrafları gördüm gerçekten korkunç” derken, Prof. Dr. Yaşar Bedirhan ise “Yüksek ses, ışık, lazer ve havai fişek tarihi yapılara zarar verir. Bazı tarihi mekânlarda fotoğraf çekmek yasaktır. Flaşın etkisi tarihi nitelikli eserlere zarar verebilir. Bunlar olmamalıydı” demişti.

ALAN KORUMASI GETİRİLDİ

İshak Paşa Sarayı’nda çekilen klip sonrası harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1685 yılında inşa edilen içinde cami, türbe ve kütüphaneleri barındıran tarihi İshak Paşa Sarayı’nın daha titiz biçimde korunması için bir dizi yeni karar almıştı. Buna göre alan yönetimi oluşturulmasına karar verilerek içi ve çevresinde yüksek sesli müzik çalınması, ışık ve duman gösterileri yapılması yasaklanmıştı. Kararlar diğer tarihi yapılar için de geçerli oldu.