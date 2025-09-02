Şimdi okullu olduk

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 5 Eylül’e kadar sürecek Uyum Haftası’nın ilk gününde ders zili ilk kez okullu olan minikler için çaldı. Yeni eğitim öğretim kademesine başlarken minik öğrencilere MEB tarafından okula uyum ve rehberlik uygulamaları hazırlandı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu”, okulöncesi öğretmenleri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu. Uyum Haftası’nın ilk gününü İstanbul Bakırköy’deki İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda izledik. Saat 09.00’da başlayan programda minikler bahçede dans etti, oyunlar oynadı ve günleri Karagöz ile Hacıvat ikilisiyle renklendi.

VELİLER DAHA HEYECANLI

Kreş ve anaokulu deneyimlerine rağmen oğlunu ilk kez yalnız bırakacağı için gergin olduğunu dile getiren Ergin Ergin “Oğlum okula başlamanın yanı sıra kantinden tek başına alışveriş yapabileceği için heyecanlı” diye konuştu. Okula başlayacak kızından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Damla Demirel de gece gözüne uyku girmediğini dile getirdi. Okullar açılmadan önce kızıyla hazırlık konuşması yaptığını söyleyen anne Ümran Güleç, “Sanki 1’inci sınıfa ben başlayacakmışım gibi heyecanlıyım” diye konuştu. Baba Murat Güleç de “Küçükken bahçesinde koşup oyunlar oynadığım okulumda şimdi veli olarak bulunuyorum. Umarım kızım da burada güzel anılar biriktirir” dedi. İlk gün heyecanının herkesi sardığını belirten bir başka veli Resul Altınbaş ise“İlk çocuğumuz ve onunla birlikte biz de yeni bir tecrübe ediniyoruz. Okul alışverişimizi yaptık. Ona ‘en ön sırada yer bul’ önerisi verdik” diye konuştu.

İlk gün heyecanını yaşayan en küçük veli, 7’nci sınıf öğrencisi Zeynep Çalık’tı. Birinci sınıfa başlayan kardeşini yalnız bırakmayan Zeynep, “Bu yıl okul heyecanını kardeşimle birlikte yaşıyorum. Arkadaşları nasıl olacak, okuldaki derslerini ne şekilde yürütecek merak ediyorum” dedi.

TEKİN’DEN FORMA UYARISI

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çankaya ilçesindeki Timur Ortaokulu’nda, “2025 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı” dolayısıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayını üzerinden, 81 ildeki öğretmenlere hitap etti. Bakan Tekin okullarda yeniden formaya dönülmesine ilişkin şunları söyledi:

YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

“Okul kıyafetleri ile ilgili bir uygulama başlattık. Fakat sosyal medya paylaşımlarında, haberlerde, gördüğüm kadarıyla sanırım genelgemiz yanlış anlaşılmış. Tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Velilere ilave külfet getirecek, belirli yerlerden alışveriş yapma zorunluluğunu dayatacak ve bunun sonucunda da okullarımızı, müdürlerimizi, öğretmenlerimizi zan altında bırakacak uygulamalara müsaade etmeyeceğiz. Bu genelgenin esprisi buydu.

Hâlâ çok az da olsa arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bunlardan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adres gösterildiğini görüyoruz. Bu yıl ilk uygulama olduğu için belki biraz toleranslı davranabiliriz ama yıl içerisinde kıyafetlerin belirlenmesiyle ilgili yapacağınız toplantılarda bu konuda biraz daha hassas olmanızı özellikle istiyorum.”

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARINDA ISRARCIYIZ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında proje okullarnda görev yapan pek çok öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi ve bazılarının kadro dışı kalması tartışma yaratmıştı. Binlerce öğretmenin norm fazlası ilan edilmesi sonrası öğrenciler dersleri boykot etmiş, mezunlar ve veliler okul kapılarında nöbete başlamıştı. Bakan Tekin bu konuda “Öğretmen ihtiyacı olan okullarımız varken norm fazlası oluşturarak bazı okullarımızda ihtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına göz yummayacağız. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Norm fazlası öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaç olan okullara atamalarının yapılması için bu yıl da ısrarcıyız. Her arkadaşımız işini yapsın, hiçbir çocuk da öğretmensiz kalmasın” dedi.