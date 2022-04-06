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Şimdi Gayre Müzesi'nde... Karacasu'da Roma dönemine ait ’küvet’ ele geçirildi

#Karacasu#Küvet#Gayre Müzesi
Şimdi Gayre Müzesinde... Karacasuda Roma dönemine ait ’küvet’ ele geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gayre Mahallesi'nde A.S. ve H.D. isimli 2 şüphelinin Kültür Tabiat Varlığı niteliğinde küvet bulundurduğu ve bu küveti satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, operasyonda A.S. ve H.D.’yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada M.Ö. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mermer küvet, Roma dönemine ait 4 sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen küvet Gayre Müzesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 

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#Karacasu#Küvet#Gayre Müzesi

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