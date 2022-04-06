Şimdi Gayre Müzesi'nde... Karacasu'da Roma dönemine ait ’küvet’ ele geçirildi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gayre Mahallesi'nde A.S. ve H.D. isimli 2 şüphelinin Kültür Tabiat Varlığı niteliğinde küvet bulundurduğu ve bu küveti satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, operasyonda A.S. ve H.D.’yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada M.Ö. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mermer küvet, Roma dönemine ait 4 sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen küvet Gayre Müzesi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.