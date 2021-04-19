Şimdi de yoğun bakım mücadelesi

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mısra Öz’ün babası Mehmet Öz’ü telefonla aradı. Mısra Öz'ün tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca 2018’deki tren kazasının ardından “Öz Ailesi’nin adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını” vurguladı.

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