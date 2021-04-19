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ANKARA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şimdi de yoğun bakım mücadelesi

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Şimdi de yoğun bakım mücadelesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşi Hakan Sel, oğlu Arda Sel’i kaybettikten sonra adalet arayışıyla gündeme gelen Mısra Öz’ün koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mısra Öz’ün babası Mehmet Öz’ü telefonla aradı. Mısra Öz'ün tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca 2018’deki tren kazasının ardından “Öz Ailesi’nin adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını” vurguladı. 

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