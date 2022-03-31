Şimdi de üniversite yolunda

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DİLEK Demir, 1986 yılında, 14 yaşında ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyken okul önlüğünün yerine gelinlik giydi. 15’inde ilk çocuğunu kucağına aldı. O günleri “Daha kendim çocuktum anneliğin nasıl yapılacağını bile bilmiyordum” diye anlatan Demir’in üç çocuğu daha oldu. 18 yıl evli kaldıktan sonra eşinden ayrıldı. Çocuklarını yetiştirirken iki hedefi vardı; hepsini okutmak ve iki kız çocuğunu asla çocuk yaşta evlendirmemek. Sonrasında hedefini büyüttü ve çevresindeki bütün kız çocuklarının erken evlendirilmelerine karşı kalkan oldu. Bir diğer hedefi ise ‘okumaktı’. Boşandıktan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Hayallerine üniversite eklendi. 9 yıldır Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nin muhtarı olan Dilek Demir, geçen yıl YKS’de bir puanla barajın altında kaldı. Demir, bu sene yeniden üniversite sınavına girecek.

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ŞİKÂYET KUTUSUYLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Dilek Demir, Diyarbakır merkez ilçesinin tek kadın muhtarı. Muhtar olduktan hemen sonra kapıya dilek-şikâyet kutusu asarak kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini önlemek için çalışmış. 40’ı küçük yaşta evlendirilen 80 çocuğa yardım eli uzatan 50 yaşındaki Demir, şöyle konuştu: “Eşimden ayrıldıktan ve ayaklarımın üzerinde durmaya başladıktan hemen sonra yarım kalan eğitimimi tamamlamak içim ortaokulu ve liseyi bitirdim. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum. Görevim devam ettiği için üniversiteye normal öğrenciler gibi gidip gelemem. Bu nedenle hedefimi açık öğretim olarak belirledim. Uzaktan sosyal hizmetler okumak istiyorum. Zor durumda olan insanların gençlerin onları koruyacak, kollayacak bir anneye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evlendirilmeden önce kimseler gelmeden okulun önüne gider kapının açılmasını beklerdim. Okuma aşkıyla yanıp tutuşuyordum. O zamanlar tahsilimi tamamlayabilseydim polis olmak istiyordum.”

MESAİ ARASINDA DERS

DİLEK muhtar işten kalan zamanlarda test çözüp ders çalışıyor: “Geçen sene bir puanla barajı geçemediğim için üzülmüştüm ama pes etmedim. Bu sene baraj kalktığı için çok umutluyum, herhalde rekor kıracağım. Matematik hariç diğer tüm derslerde kendime güveniyorum. En sevdiğim ders Türkçe. Matematiği bilmesem de kimya ve biyoloji gibi derslerde de kendimi başarılı buluyorum.”

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KIZLARIMI İSTEMEYE GELENLERİ KAPIDAN ÇEVİRDİM

Ben gençliğimde okuyamadım, hayallerim yarım kaldı ama kendi çocuklarımın okuması için çok uğraştım. Kızlarım 16 yaşındayken istemeye gelenlerin haddi hesabı yoktu. Kapıma gelen herkesi kovmaktan beter ettim. Ben ‘Çocuklarım evlenmek için kapıdan çıkarken meslekleri, diplomaları elinde gidecekler’ diyerek kendime söz vermiştim. Bir oğlum astsubay, bir oğlum belediye personeli, bir kızım hemşire diğer kızım ise kamu yönetimi mezunu. KPSS’ye girdi atama bekliyor.

80 ÇOCUĞU HAYATA BAĞLADIK

Sadece kız çocukları değil, mağdur edilen, istismar edilen, madde bağımlısı tüm çocuklar için çalışıyorum ve bunlardan 80’ini hayata bağladık. Çocuk yaşta evlendirilecek birçok kızımız bize şikâyet kutumuz yoluyla ulaştı. 40 kızımızın hepsinin ailesiyle tek tek konuşarak bir şekilde ikna ettik ve hepsi okula döndü, bazıları üniversiteyi bitirdi. Kurtardığımız 40 kız çocuğunun ailelerini ikna etmek için çok zorlandık. Tüm kötülükler cehaletle geliyor. Bu nedenle eğitim, benim hayatta en önem verdiğim şey.