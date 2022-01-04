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Şimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı! Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylar

#Kripto#Saadet Zinciri#İstanbul

Smart Trade Coin şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden onlarca vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Kripto para dolandırılığı hakkında detayları paylaşan CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, 'Smart Trade Coin yabancı menşeli kripto para borsası aslında ancak Türkiye’ye el atmışlar. İllerde sorumlular belirlemişler. Türkiye’nin bütün illerinde pazarlama tekniği yapmışlar. Vatandaşa ’biz size bir bot satacağız.' demişler. Algoritma akıllı bir bot sistemi bu. Bu sistem ile sizin PC başında vakit geçirmenize gerek yok. Siz paralarınızı buraya yatıracaksınız. Bu akıllı bot kripto paralar düştüğünde alım yapacak, yükseldiğinde ise sizin adınıza satım yapacak.' ifadelerini kullandı.

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Smart Trade Coin şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden onlarca vatandaş İstanbul ve Ankara'da savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Ankara'daki kripto para mağdurlarının avukatı Yağız Kaya, 50 binin üzerinde kişinin 'saadet zinciri' şeklinde düzenlenen dolandırıcılık sistemiyle mağdur edildiğini, bugüne kadar çeşitli illerde 30 suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Avukat Kaya, evini, arabasını, arsasını satarak, kredi çekerek şirkete yatırım yapanların mağduriyetinin giderilmesi için şüpheliler hakkında herhangi bir işlem başlatılmadığını söyledi. Kaya, "Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' şirketinden bahsediyoruz. Söz konusu şirket Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta ancak 50'den fazla şüphelisiyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirmektedir. Saadet zinciri şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketlerini incelediğimizde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığını tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

Avukat Yağız Kaya, sisteme girmeden önce vatandaşlara bin dolar karşılığında kripto yazılım botu satıldığını kaydederek, "Ardından bota Bitcoin yükleniyor. Yüklenen kripto paralar neticesinde aylık yüzde 30 kar vadediliyor.

Şimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylar

Türkiye’de son zamanlarda kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. 'Yeni' kelimesini kullanmış olsak da dolandırıcılığın üzerinden 6 ay geçmiş ne yazık ki henüz somut bir gelişme katedilememiştir. İstanbul'da polis olan 2 mağdur intihar etti bu yüzden. Banka hesaplarında milyonlarca dolar döndüren baş şüpheliler 6 aydır ifadeye dahi çağrılmamıştır.

Soruşturmaya ehemmiyet verilmesi için illa şüphelilerin yurt dışına çıkış yapması mı gerekmekte? Bir an önce soruşturma genişletilmeli ve geri döndürülemeyecek zararların önlenmesi için adli kontrol tedbirlerinin alınması gerekmektedir" diye konuştu.

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“BİZ HEM DOLANDIRILDIK HEM DE MAĞDUR OLDUK"

Mağdurlardan Nimet An seslerini duyuramadıklarını dile getirerek “6 aydır şikayetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse bizde dolandırıcılık yapalım bizde kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi.

Şimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylar


CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ise krito dolandırıcılığı hakkında şu detayları paylaştı:

Özellikle ülkemizde son yıllarda milyarlarca liralık vurgun yapılıyor kripto borsası üzerinden. Binlerce insan mağdur oluyor. Smart Trade Coin vurgununda da mağdurlar savcılıklara suç duyurusunda bulundular. Smart Trade Coin yabancı menşeli kripto para borsası aslında ancak Türkiye’ye el atmışlar. İllerde sorumlular belirlemişler. Türkiye’nin bütün illerinde pazarlama tekniği yapmışlar. Vatandaşa ’biz size bir bot satacağız. Algoritma akıllı bir bot sistemi bu. Bu sistem ile sizin PC başında vakit geçirmenize gerek yok. Siz paralarınızı buraya yatıracaksınız. Bu akıllı bot kripto paralar düştüğünde alım yapacak, yükseldiğinde ise sizin adınıza satım yapacak. Böylece siz hiçbir şeye karışmadan paranız milyonlarca liraya ulaşacak. Lüks otellerde toplantılar düzenlemişler, organizasyonlar düzenleyip insanları ikna etmişler. Binlerce kişi bu sisteme para yatırmışlar. Sisteme başka kişileri de getirirseniz kârın yüzde 30’unu da size vereceğiz demişler.

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Hem kripto para vurgunu yapmışlar hem de saadet zinciri sistemi oluşturmuşlar. 2021 yılı Mayıs ayına kadar sürmüş bu sistem. Bazı insanlar parasının yüzde 95’inin kaybolduğunu görmüş. Yaklaşık 50-55 bin kişilik bir üye sayısı var. Bu paraların izinin bir an önce bulunması gerekiyor. Hesaplar boşaltılmış durumda. Yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Kısa sürede çok büyük kâr vaadine inanmamalı.

Sistem otomatikman en çok düşen koini alacağını yükseldiğinde bozacağını söylüyorlar. Milyarlarca liraya ulaşan büyük vurgun. MASAK’ın yapacağı ciddi çalışma ile sorumlular bulunacak.

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