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Şimdi de 20 yıllık 'sahte diş hekimi' skandalı! Berberde saklanırken yakalandı

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#Mersin#Sahte Doktor#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 09:50

Mersin’de, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti. Ekipler, M.Ç.’nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti. M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı.

Şimdi de 20 yıllık sahte diş hekimi skandalı Berberde saklanırken yakalandı

Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı. İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

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Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şimdi de 20 yıllık sahte diş hekimi skandalı Berberde saklanırken yakalandı

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#Mersin#Sahte Doktor#Polis

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