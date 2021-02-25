Şimdi aşı sırası öğretmenlerde

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Arife Gazi İlkokulu’nda öğretmenlere aşı uygulaması programına katılan Selçuk, aşılama takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçen hafta iletmiştik. Öğretmenlerimiz de tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız’dan ya da 2023’e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilecek, daha sonra da istedikleri şekilde randevu sistemi oluşturup aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde uygulama söz konusu olacak. Dünyada aşılama yeni başladı. Birçok ülke okullarını açmaya başladı. Dünyada hiçbir ülkede henüz tüm ülkenin dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durum söz konusu değil.”