Simav’daki 5.4 15 şehri salladı

Haberin Devamı

KÜTAHYA’da dün saat 12.59’da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Simav ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 8.46 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Kütahya’nın yanı sıra başta komşuları Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Bilecik, Manisa, Bursa ve Balıkesir ile Ankara, İzmir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’dan da hissedildi.

PANİK VE KORKU

Geniş bir alanı etkileyen deprem, paniğe neden oldu. Simav ilçe merkezi ve Kütahya merkezde birçok kişi sarsıntıyla evlerini terk etti, uzun süre dışarıda kaldı. Saat 13.12’de yine Simav merkezli 4 büyüklüğünde, saat 13.34’te 3.6, saat 19.43’te de 4.0 büyüklüğünde depremler yaşandı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kütahya ilimizin Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Haberin Devamı

Kütahya Valisi Musa Işın depremin ardından 8 metruk evde hasar meydana geldiğini onun dışında herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıklayarak, “AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır” dedi. Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da bölgede tarama yapıldığını vurgulayarak, “Çok yoğun hissedildi. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok” ifadesini kullandı.

BELEDİYE BİNASINDA ÇATLAK

- 5.4 büyüklüğündeki depremde Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştu, sıvaları döküldü. Binadan bazı küçük parçalar düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.

DEPREM FIRTINASI UYARISI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: “Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir. Artçı depremlerin belirli bir süre daha deprem fırtınası şeklinde devam edeceği öngörülebilir.”

DOĞUYA KAYDI

Haberin Devamı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal: “Balıkesir Sındırgı’da 6.1 üzerine binlerce artçı oldu. Sındırgı fayı kırıldı. 5’i bulan artçılar oldu. Güneye doğru geniş bir alanda faylar bulunduğu anlaşılıyor. Ege Denizi içinde meydana gelen deprem fırtınası depremleri niteliğinde. Sındırgı’nın yakını aynı fay. Batıda Sındırgı kırıldı, şimdi doğuya doğru Simav’a kaydı. Bu fay böyle bir hat. Batı Anadolu’daki faylarda genelde 5-6, nadiren 7’lik deprem olur. 7’nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur. Bu bölgenin fayları epey enerji boşalttı. 4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum.”

Haberin Devamı

SABİHA GÖKÇEN’DE UÇUŞLAR 5 DAKİKA DURDU

- İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü, iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu. İki uçak pisti pas geçerken yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının anlaşılması üzerine uçuş trafiği normal olarak devam etti.