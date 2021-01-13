MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSimav'a mevsimin ilk karı yağdı
GeriGündem Simav'a mevsimin ilk karı yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Simav'a mevsimin ilk karı yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Simav'a mevsimin ilk karı yağdı
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA'nın turistik ilçesi Simav'a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Simav'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile ilçenin 1450 rakımlı Gölcük Yaylası ile 1250 rakımlı Simav Dağı ve 1700 rakımlı Akdağ Dağı beyaza büründü. İlçe merkezinde ise gece yarısı başlayıp, sabah saatlerine kadar süren yağmur etkili oldu. 

Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının yarın Simav'da etkili olması bekleniyor. Kar yağışı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölge halkını sevindirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle