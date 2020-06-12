DİYARBAKIR (İHA)
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Silvan'da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 8 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan 8 kişi, Diyarbakır'a sevk edildi.
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
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