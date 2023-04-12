Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Silopi’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak #Silopi#Sağanak
Silopi’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Eğitime 1 gün ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:58

Şırnak’ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kaymakamlık, tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara, kamuda çalışan hamile ve engelli görevlilere de idari izin verildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçeden geçen Celal Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Gözden KaçmasınMeteorolojiden 16 il için sarı ve turuncu uyarıMeteoroloji'den 16 il için sarı ve turuncu uyarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak #Silopi#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık