Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı

Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ofis Mahallesi'ndeki 17 kişinin oturduğu 2 katı inşaat halindeki 4 katlı binanın bahçesini su bastı. Binanın zemin katı su altında kaldı. Silopi Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada, yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokağı da göle döndü.