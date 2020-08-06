Silopi’de 'koronavirüs' denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında, ilçe genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler gerçekleştirildi. İlçe merkezinde, 355 kişilik personelle sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetimlere katılan Kaymakam Can Kazım Kuruca, maske takmayanları uyardı. Esnafa hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Kaymakam Kuruca, taksilerde şoför ve yolcu koltukları arasının naylon poşetlerle kapatılmasının Covid-19'e karşı önleyici tedbir olacağını söyledi. Kuruca, "Personelimizle birlikte sahaya çıkıp denetimi gerçekleştirdik. Esnafımızı ziyaret ettik. Hem hayırlı kazançlar diledik hem de sağlıkla ilgili tedbirlerle hem bizim sağlığımız için hem kendi sağlıkları için dikkat etmelerini hatırlattık. Allah razı olsun hepsinin son derece dikkatli olduğunu, bu konuda hassas olduğunu gördük. Silopi olarak pandemiye karşı mücadelemiz bütün ekiplerimizle birlikte devam edecek. Allah’ın izni ile birlikte Türkiye olarak bu hastalığı atlatacağız" dedi.