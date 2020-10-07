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Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Silopi’de 19 bin dekarlık alanda pamuk hasadı başladı

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Silopi’de 19 bin dekarlık alanda pamuk hasadı başladı
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IRAK sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Başverimli beldesinde pamuk hasadına başlandı. Hasada işçi kıyafeti ile katılan Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, "Terör denilen belanın belini kırdık. 19 bin dönümlük arazide hep birlikte el ele pamuğun hasadını gerçekleştireceğiz" dedi.

Silopi ilçesindeki Irak sınırında bulunan Başverimli beldesinde pamuk hasadı, Kaymakam Can Kazım Kuruca, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikle başladı. Tarlaya gelen Kaymakam Kuruca, işçilerle birlikte pamuk toplayıp, pamuk toplama aracına bindi.

’TERÖR DENİLEN BELANIN BELİNİ KIRDIK’

Uzun yıllar sıkıntılarla anılan topraklarda artık üretim yapıldığını söyleyen Kaymakam Kuruca, "Uzun zaman bu topraklarda sıkıntılar yaşandı. Artık Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden terör denilen belanın belini kırdık. Bundan sonrasında inşallah üretimle bereketle anılacak bu topraklar. Biz bu topraklarda geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Birlikte el ele hep beraber yarınları inşa edeceğiz. Bu sene inşallah 19 bin dönümlük arazide hep birlikte el ele pamuğun hasadını gerçekleştireceğiz. Silopiye 47 milyon liralık bir katkı sağlıyor olacağız, üreticilerimizle işçilerimizle birlikte. Biz de devlet olarak bu üretimin arkasında durmaya destek vermeye devam edeceğiz. Pamuğu yalnızca burada ham madde olarak almıyoruz. Aynı zamanda işliyoruz. İki tane çırçır fabrikamız var. Fabrikalarımızda yüze yakın işçimiz görev yapıyor. Onlar da bu işten ekmek yiyorlar. İnşallah Silopi dün olduğu gibi bugün de yarın da üreterek, ekonomisiyle Türkiye ekonomisine, dünya ekonomisine katkı sağlayarak devam edecek" dedi.

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