Silivri'ye 2 bin 295 kişi kapasiteli yeni duruşma salonu

Yapım aşamasında olan binadaki duruşma salonunun, 555 sanık, 1268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Bina, tünel (bodrum), zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşurken, yapının toplam inşaat alanı 11 bin 549,25 metrekare alana sahip.

Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa edilen binanın ısıtma ve soğutma işlemlerinin iklimlendirme klima santralleri sistemiyle sağlanması planlanıyor.

Binanın 160 metrekare alana sahip bodrum katında, sanık koridoru ve merdiven bulunuyor.

Toplam 7 bin 238 metrekare alana sahip zemin kattaki 2 bin 295 kişi kapasiteli duruşma salonu 3 bin 240 metrekareden oluşuyor. Bu katta duruşma salonunun yanı sıra giriş holü, mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, jandarma bekleme alanı, jandarma odası, sanık odaları, gizli tanık odası, güvenlik odası, izleme odası, server odası, kazan dairesi, elektrik odası, revir odası, dikte odası, rack kabin odası, rezerv oda, seyirci kafeteryası, kantin, çay ocağı, bay/bayan ve engelli tuvaletleri, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenler yer alıyor.

Binanın 4 bin 150 metrekare alana sahip birinci katında ise mahkeme heyeti odaları, toplantı odası, hakim-savcı kafeteryası, idari ofis, arşiv, kalem odası, sanık odaları, jandarma bekleme alanı, iklimlendirme klima santral odası, bay/bayan mescit ve abdesthaneler, avukat kafeteryası, kantin, rezerv odalar, sanık odaları, çay ocağı, bay/bayan ve engelli tuvaletleri, temizlik odaları, asansörler, yangın merdivenleri ve normal merdivenler bulunuyor.