‘Silivri’den Tuzla’ya kesintisiz ulaşım’

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Törende kendisini görmeye gelen vatandaşlara seslenen Murat Kurum, daha önce de dile getirdiği Silivri’ye metrobüs sözünü tekrar ederken özetle şunları söyledi:

31 MART AKŞAMI GETİRİYORUZ

“Silivri’ye metrobüs gelecekti, geldi mi? Bir çivi çakıldı mı? Silivri’nin geleceği adına bir adım atılmadı. 31 Mart akşamı Silivri’ye metrobüsü getiriyoruz. Yeni projelerle Silivri’den Tuzla’ya kadar kesintisiz ulaşım yapılacak. Bu muazzam projeyi hayata geçirdiğimizde ulaşım çilesi tamamen bitecek, istihdam artacak. Silivri sahiline 42 kilometre bir sahil düzenlemesi yapacağız. Yeni 8 halk plajı kazandırıyoruz. Orman alanlarımızı koruyacağız. Köylerimizi tematik hale getiriyoruz. İstanbul, bu yolcu adayın elinde mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar ‘İstanbul başardı’ diyorlar. İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı. Tutulmayan sözlere rağmen, hükümetimizin destekleriyle ayakta kalmayı başardı. Bu yönetimin başarısı İstanbul’u bitirmek.”