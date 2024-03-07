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‘Silivri’den Tuzla’ya kesintisiz ulaşım’

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#Murat Kurum#Silivri#Metrobüs
‘Silivri’den Tuzla’ya kesintisiz ulaşım’
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 07:00

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Silivrililere metrobüs sözü verdi. Kurum, temelini attığı Silivri Belediyesi yeni hizmet binasıyla birlikte yapılacak sosyal tesislerde çayın 1, kahvenin ise 5 TL olacağını söyledi.

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Törende kendisini görmeye gelen vatandaşlara seslenen Murat Kurum, daha önce de dile getirdiği Silivri’ye metrobüs sözünü tekrar ederken özetle şunları söyledi:

31 MART AKŞAMI GETİRİYORUZ

Silivri’ye metrobüs gelecekti, geldi mi? Bir çivi çakıldı mı? Silivri’nin geleceği adına bir adım atılmadı. 31 Mart akşamı Silivri’ye metrobüsü getiriyoruz. Yeni projelerle Silivri’den Tuzla’ya kadar kesintisiz ulaşım yapılacak. Bu muazzam projeyi hayata geçirdiğimizde ulaşım çilesi tamamen bitecek, istihdam artacak. Silivri sahiline 42 kilometre bir sahil düzenlemesi yapacağız. Yeni 8 halk plajı kazandırıyoruz. Orman alanlarımızı koruyacağız. Köylerimizi tematik hale getiriyoruz. İstanbul, bu yolcu adayın elinde mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar ‘İstanbul başardı’ diyorlar. İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı. Tutulmayan sözlere rağmen, hükümetimizin destekleriyle ayakta kalmayı başardı. Bu yönetimin başarısı İstanbul’u bitirmek.”

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#Murat Kurum#Silivri#Metrobüs

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