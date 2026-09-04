Silivri’deki gemi kazasının 3. günü | Ön tespit raporu hazırlandı: 2 kaptan da kusurlu! Ailelerin bekleyişi sürüyor: Kazadan önce görüştük

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Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli kuru yük gemisi, geçtiğimiz gün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Kayıp mürettebatı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını bildirdi.

Gözden Kaçmasın Davutoğlu’na açılan soruşturmaya dair Haberi görüntüle

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tugberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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Soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ile deniz kazası bilirkişi heyetince düzenlenen ön tespit raporuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M/T Alsu isimli gemide birinci kaptan olarak görev yapan şüpheli A.E’nin seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, olay sırasında üçüncü kaptan ve vardiya zabiti olarak görev yapan şüpheli M.E’nin ise çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin şekilde almadığı tespit edilmiştir. Mevcut aşamadaki delil durumu ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, şüpheliler A.E. ve M.E. üzerlerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler B.H, N.M, M.G. ve S.A. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

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"ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUZ"

İstanbul Silivri açıklarında tankerle çarpıştıktan sonra batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebattan 26 yaşındaki Eyyüp Enes Cesur'un Mersin'deki ailesi gelecek iyi haberi bekliyor. Baba Süleyman Cesur, oğluyla kazadan önceki akşam görüntülü görüştüklerini belirterek, "Acımız büyük. Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz. Diri olmasa en azından cenazemizi alalım. Biz yanıyoruz, ateş düştü" dedi.

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Denizcilik Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra makinist olan ve yaklaşık 8 yıldır denizlerde çalışan Cesur'un, 3 kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

Oğlundan gelecek haberi bekleyen 64 yaşındaki baba Süleyman Cesur, "Acımız büyük. Kaybımız çok büyük. Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alalım. Bizim başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz, ateş düşmüş, yanıyoruz, tutuşuyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Haber bekliyoruz. Hiçbir haber, gelişme yok. Devletimizden biz bunu istiyoruz" diye konuştu.

"KAZADAN ÖNCEKİ AKŞAM GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜK"

Oğlunun gemide makinist olarak makine bölümünde çalıştığını anlatan Cesur, "Kaza sabahından önceki akşam görüntülü görüştük. Çok iyiydi, güler yüzlüydü, gülüyordu. Bizimle hoş sohbetler yaptı. Yani içimizde kaldı, maalesef yaralıyız. Yaramızın kapanması mümkün değil ama en azından hafifletilmesi için kaybımızın bulunmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.