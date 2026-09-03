Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi ön raporu ortaya çıktı | Dikkat çeken tespitler yer aldı: Gözcü olsaydı batmayabilirdi

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Raporda, çarpışmanın 03.13'te gerçekleştiği, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından yırtılma nedeniyle süratle battığı ALSU gemisinde ise sancak bordadaki hafif sıyrıklar dışında seyri engelleyecek veya su almaya sebep olacak majör hasar oluşmadığı belirtildi.

Raporda yer alan Kaptan Ahmet Erarslan’ın ifadelerine göre, kaza sırasında rüzgarın kuzey yönünden 4 Beaufort kuvvetinde, deniz durumunun ise 3 Beaufort ve hafif çalkantılı olduğu belirtildi. Görüş mesafesinin yaklaşık 6 deniz mili olduğu, bölgede manevrayı kısıtlayıcı sis, pus, sağanak veya yoğun akıntı bulunmadığı kaydedilerek, kazaya sebebiyet veren doğa faktörü tespit edilemediği belirtildi.

ESAS NEDENLER SIRALANDI

Raporda kayıp faciasının esas nedenin 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı' olduğu belirtildi. Raporda "Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M/T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

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'GÖZCÜ BULUNDURSAYDI, BATMA ENGELLENEBİLİRDİ'

Raporda, çatışma anında köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin Murat Evciman olduğu, Evciman’ın gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki vardiyasının bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu belirtildi. Gemiyi, manevra kabiliyetini, personeli ve köprüüstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılmasının bir zafiyet olduğu kaydedildi. Köprüüstünde başka gözcü, stajyer veya dümenci bulunmamasının da durumsal farkındalığı azalttığı belirtildi. Kaptan Ahmet Erarslan’ın ise kaza sırasında kamarasında uyuduğu, çatışmanın sarsıntısıyla uyandığı ve kazadan 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği kaydedildi. Geminin resmi BMM kılavuzunda “Watch Condition B” seviyesinde seyredilmesi emredilirken, kaptanın köprüüstünde bulunmaması ve gözcü personel görevlendirilmemesinin operasyonel bir yönetim zafiyeti olduğu belirtildi.

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ERKEN GERİ MANEVRA YAPMAK YERİNE ROTAYI İSKELEYE ALMAYA DEVAM ETTİĞİ YAZILDI

Raporda, ALSU’nun 2. Zabiti Murat Evciman’ın karşı gemiyle telsiz irtibatı kurduğu, karşı tarafın “iskeleye kaçın” talebi üzerine ALSU’nun rotasını iskeleye doğru değiştirmeye başladığı belirtildi. ALSU’nun rotası 283,9 dereceye geldiğinde, yaklaşık 0.5 mil kala Tuğberk İmamoğlu gemisinin ECDIS ekranından anlık olarak kaybolup geri geldiği ve telsiz mutabakatının aksine aniden sancağına dönmeye başladığı kaydedildi. Evciman’ın karşı geminin üzerlerine geldiğini ve sancağa döndüğünü 0.5 mil gibi çok yakın bir mesafede fark ettiği, çatışmayı önlemek için erken makine stop veya geri manevrası yapmak yerine rotayı iskeleye almaya devam ettiği belirtildi. Erken hız azaltma veya makineleri durdurma aksiyonunun alınmamasının çatışmanın fiziki şiddetini artırmış olabileceği kaydedildi.

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‘HAYALET GEMİ MODUNDA SEYRETTİĞİ’

Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı/arızalı olması ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması nedeniyle 'hayalet gemi' modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler için ciddi bir seyir tehlikesi yarattığı belirtildi. Telsiz konuşmalarında iskeleye kaçınma yönünde anlaşılmasına rağmen geminin son 0.5 mil kala aniden sancağına sert dümen kırarak ALSU’nun pruva hattını kesmesinin kazayı fiziki olarak başlatan operasyonel kusur olduğu kaydedildi. Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin çatışmadan sonra neden bu kadar hızlı battığının dosyaya eklenecek bilgi ve belgelerle değerlendirilebileceği, gemide yük kayması veya yük bağlama zafiyeti olup olmadığının da incelenmesi gerektiği belirtildi. (DHA)

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CNN Türk muhabiri Merve Tokaz hazırlanan bilir kişi ön raporunda dikkat çeken bir detayı aktardı. Merve Tokaz, ALSU’nun kaptanının olay anında uyuduğunu söyledi.

“METEOROLOJİK UNSURLAR YOK”

Merve Tokaz’ın canlı yayında aktardığı bilgiler şöyle:

Marmara Denizi’nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemiler çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu battı ve 10 kişi hala kayıp. Gözümüz bilirkişi ön raporundaydı ve o da açıklandı. Dalgıçlar geminin çarptığı alt noktasında da incelemeler yaptı.

Meteorolojik koşullarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş. Kazaya sebebiyet verecek herhangi bir dışsal unsur tespit edilmemiş.

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“3. KAPTAN KÖPRÜDE TEK BIRAKILMIŞ”

Bu kazanın yaşanmasında gemi vardiya bilgileri ve deneyimsizlik faktörü etkili oldu. Çatışma anında köprü üstünde nöbetçi olan tek kişi 2. zabit yani 3. kaptan olan Murat Evcimen’dir.

Murat Evcimen gemiye kazadan sadece 1 gün önce katılmış ve kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olması dikkat çekiyor. Alsu gemisini henüz tanımayan zabite geminin yoğun trafik ortamında bırakılması zafiyettir. Bilirkişi ön raporunda buna dikkat çekiliyor. Gözcü ve dümencinin bulunmaması ve Murat Evcimen’in tamamen tek başına bırakılmasına dikkat ediliyor.

Gemide kalan herkesin kamarada istirahat halinde olduğu belirtiliyor. Bu durum köprüde durumsal farkındalığı azaltmıştır.

“KAPTAN GEMİDE UYUYOR”

Kaptanın köprü üstünü terk etmesi bilirkişi ön raporuna yansıyan önemli detaylardan birisidir. Raporda, ‘Kaptan Ahmet Erarslan kaza esnasında köprü üstünde bulunmamakta ve kamarasında uyumaktadır.’ deniliyor.

Kaptan Ahmet Erarslan çatışmanın sarsıntısıyla uyanmış ancak 03.20 sularında yani kazadan 7-10 dakika sonra köprü üstüne çıkmış. Kaptan açık denizde gözcü bulundurmama yetkisinin kendisinde olduğunu iddia etse de bu durum geminin kurallarına tamamen aykırıdır. Bu da raporda kusur olarak atfedilmiş.