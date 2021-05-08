MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'deki fabrika yangını söndürüldü
GeriGündem Silivri'deki fabrika yangını söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 01:25 | Son Güncelleme:

Silivri'deki fabrika yangını söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'deki fabrika yangını söndürüldü

Silivri’de araç farı üretimi yapılan fabrikanın vernik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.

Çanta Mahallesi Klas Sokak üzerindeki araç farı üretilen fabrikanın vernik deposunda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu 7 saatlik çalışma ile tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük ölçüde hasar meydana geldi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi