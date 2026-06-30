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Silivri'de zorla götürülmek istenen kadının yardım çığlığı: Beni öldürecek, yardım edin

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Kadın#Kaçırma
Silivride zorla götürülmek istenen kadının yardım çığlığı: Beni öldürecek, yardım edin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 17:35

Silivri’de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında zorla götürülmeye çalışılan kadın, "Beni öldürecek, polisi arayın" diyerek çevredekilerden yardım istedi. Yoldan geçen bir vatandaşın müdahale etmesi üzerine şüpheli olay yerinden ayrılırken, kaldırımda kalan kadın da hızla koşarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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lay, 28 Haziran gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı.

Silivride zorla götürülmek istenen kadının yardım çığlığı: Beni öldürecek, yardım edin

 

“BENİ ÖLDÜRECEK, YARDIM EDİN”

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Kadın, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Silivride zorla götürülmek istenen kadının yardım çığlığı: Beni öldürecek, yardım edin

BIRAKIP KAÇTI! O ANLAR KAMERADA

Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Silivri#Kadın#Kaçırma

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