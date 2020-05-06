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DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 20:37,Son Güncelleme:

Silivri'de zincirleme trafik kazası, 1 yaralı var

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Silivri'de zincirleme trafik kazası, 1 yaralı var
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Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Silivri D-100 Karayolu'nda meydana geldi.  Edirne istikametinde giden 2 araç çarpıştı. Arkalarından gelen 6 araç da duramayarak kaza yaptı. Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 44 DA 859 plakalı otomobilde bulunan yolcu Yavuz E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan verildi.

Silivride zincirleme trafik kazası, 1 yaralı var

Silivride zincirleme trafik kazası, 1 yaralı var

Silivride zincirleme trafik kazası, 1 yaralı var

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