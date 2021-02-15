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Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Silivri'de zincirleme kaza! TEM'in İstanbul yönü kapandı

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Silivri'de yoldaki buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada TEM otoyolunun İstanbul yönü kapandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM’in Selimpaşa - Celaliye arasındaki bölümünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR şoförü kontrolü yitirince araç kaydı. Bunu gören yoldaki 4 araç sürücüsü de ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi.

Silivride zincirleme kaza TEMin İstanbul yönü kapandı
Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan kazada trafik İstanbul yönünde durdu. Sevk edilen ekipler kaza yapan ve kayan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Silivride zincirleme kaza TEMin İstanbul yönü kapandı

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