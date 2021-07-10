Silivri'de yangÄ±n! BuÄŸday tarlasÄ± alevlere teslim oldu

YangÄ±n, saat 13.30 sÄ±ralarÄ±nda DeÄŸirmenkÃ¶y GÃ¶let mevkiinde bulunan buÄŸday tarlasÄ±nda baÅŸladÄ±. Alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶renler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, Ã‡anta, Silivri, DeÄŸirmenkÃ¶y ve BÃ¼yÃ¼kÃ§avuÅŸlu itfaiye ekipleri, ekili buÄŸday tarlasÄ±ndaki alevlere mÃ¼dahale etti.

RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼ye alevler gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Jandarma yangÄ±nla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

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