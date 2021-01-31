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DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 19:23 | Son Güncelleme:

Silivri'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Silivri'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Silivri'de evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Sayim Yay mahalle muhtarı tarafından evinde ölü bulundu.

Akören Mahallesi Söğütpınar Caddesinde bulunan tek katlı köy evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Sayim Yay'ın evine giden muhtar ve komşuları yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sayim Yay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ev ve bahçe içerisinde incelemelerde bulundu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için yaşlı adamın cansız bedeni İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin, "Sayim'in bacasının 3 gündür tütmediğini görmüş komşusu. Sonra beni aradı durumu anlattı. Git seslen dedim. Ses gelmediğini söyledi. Sonra ben de eve geldim kapıdan baktık, yataktan düşmüş bir şekilde yerde bulduk. Sonra sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdik" dedi.

Silivride yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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