Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı

Kaza, Değirmenköy Mahallesi D -100 Karayolu'nda meydana geldi. 31 RU 421 plakalı TIR ile 34 KJ 2539 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araçtaki ismi öğrenilemeyen sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.