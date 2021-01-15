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Gündem
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Silivri'de TIR devrildi

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Silivri'de TIR devrildi
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Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. 07 GZZ 91 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü ayakta tedavi edildi. TIR'ın kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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