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Silivri'de TIR 2 otomobile çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

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#Silivri#TIR#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 19:25

Silivri’de TIR ani fren yaptığı iddia edilen yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR otoyolda ters döndü. TIR sürücüsü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.  

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Kaza TEM Avrupa Otoyolu Kovaderesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametinde ilerleyen F.A. yönetimindeki 11 AAT 623 plakalı TIR, ani fren yapan A.M. idaresindeki K 0106 BB Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı.Otomobildeki 2 kişi yaralandı. TIR sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otoyolda ters dönen TIR, N.A. yönetimindeki 38 ABA 855 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kazada yaralanan 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle üç şeridin trafiğe kapatıldığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Silivri#TIR#Kaza

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