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Silivri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü! Saklandığı barakada yakalandı

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#İstanbul#Silivri#Cinayet
Silivride tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü Saklandığı barakada yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 12:54

İstanbul Silivri'de tartıştığı babası Selamet Kanat'ı bıçaklayarak öldüren Oğuzhan Kanat (22), saklandığı barakada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Büyükçavuşlu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Baba Selamet Kanat, 22 yaşındaki oğlu Oğuzhan Kanat ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bıçak darbeleriyle babasını ağır yaralayan Oğuzhan Kanat, kendisine de zarar verdi.

Evden kaçarak izini kaybettiren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli sabah saatlerinde saklandığı barakada Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri baba Selamet Kanat'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından Kanat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#İstanbul#Silivri#Cinayet

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