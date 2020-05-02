MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de şimşekler geceyi aydınlattı
GeriGündem Silivri'de şimşekler geceyi aydınlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2020 - 22:57,Son Güncelleme:

Silivri'de şimşekler geceyi aydınlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de şimşekler geceyi aydınlattı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

AKOM'un sağanak yağış uyarılarının ardından Silivri'de yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi Silivri'de trafiği olumsuz yönde etkiledi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halinde olan bir kurye yağışın etkisiyle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulurken bir yıldırım da sahile yakın noktaya düştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle