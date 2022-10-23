Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Silivri’de silahlı çatışma: Bir polis şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silahlı Saldırı#Polis
Silivri’de silahlı çatışma: Bir polis şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 20:51

İstanbul’da cinayet zanlısı olarak aranan iki kişinin Silivri’de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Polise ateş açan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Olay, saat 18.30 sıralarında Silivri’de meydana geldi. Cinayet zanlısı olarak aranan T. T. ve N. T.’nin saklandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste bulunanlar tarafından polise ateş açılması sonucu Komiser Yardımcısı Alim Nar ve polis memuru A. K. yaralandı. Yaralanan polisler Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisle çatışmaya giren T.T, N.T ve C.E isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. 

VALİ YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Vali Yerlikaya "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri’deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Silahlı Saldırı#Polis

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez