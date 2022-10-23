Silivri’de silahlı çatışma: Bir polis şehit oldu

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Olay, saat 18.30 sıralarında Silivri’de meydana geldi. Cinayet zanlısı olarak aranan T. T. ve N. T.’nin saklandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste bulunanlar tarafından polise ateş açılması sonucu Komiser Yardımcısı Alim Nar ve polis memuru A. K. yaralandı. Yaralanan polisler Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisle çatışmaya giren T.T, N.T ve C.E isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

VALİ YERLİKAYA ACI HABERİ DUYURDU



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü duyurdu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Vali Yerlikaya "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri’deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.





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