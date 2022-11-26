Silivri'de sahte içki üretim depolarına baskın

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında R.Y., H.G. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin imal ettikleri sahte içkiyi il genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.



Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, sahte alkolün Silivri'de bulunan üç ayrı adreste üretildiğini tespit etti.