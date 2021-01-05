Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

Alibey Mahallesi Terminal yanında bulunan midibüste saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.