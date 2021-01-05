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Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

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Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı
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SİLİVRİ'de park halindeki midibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Silivride park halindeki midibüs alev alev yandı
Alibey Mahallesi Terminal yanında bulunan midibüste saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Midibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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